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Глава МИД Швеции покидает свой пост и уходит из политики

Глава МИД Швеции покидает свой пост и уходит из политики Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём в среду объявил о решении покинуть свой пост.
Другие страны
4 сентября 2024 г. 19:42
Глава МИД Швеции покидает свой пост и уходит из политики

Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём в среду объявил о решении покинуть свой пост.

Как передает Report, об этом сообщает портал The Local.

"Я проинформировал премьера сегодня, что покидаю пост министра иностранных дел", - сообщил министр.

Отмечается, что он не сообщил причины подобного решения, но отметил, что собирается полностью уйти из политики.

"Это означает, что я также оставлю свое место в парламенте", - добавил он.

Тобиасу Билльстрёму 50 лет. В 2002 году он получил место депутата риксдага, проработав до этого политическим редактором в нескольких газетах. Спустя четыре года он был назначен министром миграции. Пост главы МИД он занимает с октября 2022 года.

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