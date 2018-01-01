Глава компании Compass Group погиб при крушении самолёта в Австралии

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и четверо членов его семьи погибли в результате крушения самолёта в Австралии.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

«С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четверо членов его семьи скончались в результате крушения самолёта в Австралии 31 декабря 2017 года», — говорится в заявлении.

Председатель совета директоров компании Пол Уолш также выразил соболезнования.

«Мы шокированы и опечалены этой ужасной новостью. Мысли всех в Compass Group с семьей и друзьями Ричарда», — сказал Уолш.