Франция подпишет с Египтом контракт на поставку вооружений на сумму более 5 млрд. евро

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Контракт на поставку вооружений на сумму более 5 млрд. евро будет подписан Францией и Египтом на следующей неделе. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Le Monde.

По ее сведениям, в соответствии с готовящимися к подписанию соглашениями, власти Египта получат 24 французских истребителя Rafale, многофункциональный фрегат FREEM и ракеты малой и средней дальности MBDA.

Как отмечает Le Monde, 16 февраля с египетской стороны свою подпись под документом поставит президент Абдель Фаттах ас-Сиси, с французской - либо министр обороны Жан-Ив Ле Дриан, либо сам глава государства Франсуа Олланд.

Контракт был подготовлен в исключительно короткий срок - всего за три месяца. Вопросы финансирования были урегулированы на прошлой неделе в Париже во время визита египетской делегации.

В настоящее время на вооружении Египта стоят французские истребители Mirage-5 и Mirage-2000".