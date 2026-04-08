ЕС занял осторожную позицию по перемирию между Ираном и США

Европейский союз демонстрирует сдержанную позицию в отношении начавшегося двухнедельного перемирия между Ираном и США при участии Израиля, избегая заявлений о вовлечении в переговорный процесс, несмотря на прямое влияние конфликта на европейскую безопасность и энергетику.

Как сообщает европейское бюро Report, официальный представитель Службы внешней политики ЕС Анвар Аль-Ануни, отвечая на вопросы о роли Брюсселя в усилиях по достижению реального мира в регионе, повторил позицию руководителей институтов ЕС.

"Соглашение о прекращении огня - это шаг назад от опасной черты после недель нарастания напряженности. Крайне важно, чтобы переговоры по устойчивому решению продолжались", - заявил он на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на вопросы об отсутствии инициатив со стороны ЕС и его нежелании добиваться участия в переговорах, Аль-Ануни лишь подчеркнул, что союз "координирует действия с партнерами" и "готов поддерживать дипломатические усилия".

В качестве примера вовлеченности он привел визит главы дипломатии ЕС Каи Каллас в Саудовскую Аравию 8 апреля, отметив, что это свидетельствует о "задействовании ключевых инструментов ЕС". Однако на вопрос о возможной более активной посреднической роли ЕС четкого ответа дано не было.

Представитель ЕС также обозначил приоритеты Брюсселя: недопущение получения Ираном ядерного оружия, прекращение ракетной программы и "дестабилизирующей деятельности", а также обеспечение свободы судоходства через Ормузский пролив.

Комментируя возможный контроль Ирана над проливом и предложения президента США Дональда Трампа о введении платы за проход судов, Аль-Ануни ограничился напоминанием о необходимости соблюдения международного права, не давая прямых оценок.

Без комментариев остались и вопросы о санкциях против Ирана, условий их отмены и требований Тегерана, назвав подобные сценарии "гипотетическими". Не последовало конкретики и по поводу возможного участия ЕС в морских миссиях или коалициях.

По вопросу Ливана представитель ЕС подтвердил призыв к прекращению боевых действий и уважению суверенитета страны, однако не уточнил, готов ли союз использовать реальные рычаги давления.

Таким образом, несмотря на признание серьезности кризиса и его прямого влияния на европейские интересы, ЕС на данном этапе ограничивается дипломатической поддержкой и координацией с партнерами, не демонстрируя стремления к самостоятельной роли в формировании итогового соглашения.