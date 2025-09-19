ЕС подготовит новое предложение по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине

Европейский союз работает над новым решением для финансирования оборонных усилий Украины за счет доходов от замороженных российских активов.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом, представляя 19-ый пакет санкций против России, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы должны быть предельно ясны: это война России, и виновник должен за нее заплатить. С денежными средствами от ее активов мы можем предоставить Украине репарационный заем. Сами активы не будут затронуты. И риск должен быть коллективным. Украина будет выплачивать кредит только после того, как Россия выплатит репарации", - сказала она.

По ее словам, санкции согласовываются с партнерами по G7 под канадским председательством.

"Европа была на стороне Украины с самого начала (войны с Россией - ред.). Мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы положить конец этой жестокой войне. Теперь я призываю государства-члены быстро одобрить эти новые санкции", - заключила она.