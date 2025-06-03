Экс-глава оппозиционной партии лидирует на выборах президента Южной Кореи

Экс-глава оппозиционной партии лидирует на выборах президента Южной Кореи

Бывший председатель ведущей оппозиционной партии (Демократической партии "Тобуро") Ли Чжэ Мён лидирует на выборах президента Республики Корея.

Как передает Report, результаты экзитпола публикует телеканал MBC.

Согласно прогнозам социологов, Ли Чжэ Мён может набрать 51,7% голосов, его основной конкурент Ким Мун Су (от правящей партии "Гражданская сила") - 39,3%. Кандидат от Партии новых реформ Ли Чжун Сок может получить 7,7% голосов.

По данным телеканала, в опросе на выходе из 325 избирательных участков после голосования приняли участие примерно 80 тыс. человек по всей стране, уровень погрешности составляет 0,8%. Совместное исследование по заказу телеканалов KBS, MBC и SBS провели компании Hankook Research, Korea Research и Ipsos.

По данным опроса, проведенного по заказу телекомпании JTBC, также лидирует Ли Чжэ Мён: 50,6% опрошенных сказали, что проголосовали на него. За Ким Мун Су - 39,4%, за Ли Чжун Сока - 7,9%.

Согласно результатам последних социологических исследований, опубликованных до 3 июня, Ли Чжэ Мён опережал Ким Мун Су примерно на 10 процентных пунктов.