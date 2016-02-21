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    ​Джеб Буш заявил о своем выходе из президентской гонки

    Об этом сказал он в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Южная Каролина

    Баку. 21 Февраля. REPORT.AZ/ Бывший губернатор штата Флорида Джеб Буш объявил о своем выходе из борьбы за пост президента США.

    Как передает Report со ссылкой на Associated press, об этом сказал он в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Южная Каролина.

    «Сегодня я прекращаю свою кампанию», — сказал он.

    Отмечается, что Буш не смог набрать 10% голосов на первичных выборах среди республиканцев.

    Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп одержал победу на первичных выборах среди республиканцев.

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