Число жертв авиаударов арабской коалиции в Йемене возросло до 25

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Число жертв авиаударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по йеменской столице Сане возросло до 25 человек, еще более 50 ранены.

Как отмечает Report, об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству Sputnik.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

Авиаудары по Сане были совершены в условиях действующего гуманитарного перемирия, о котором было объявлено ООН 10 июля. Перемирие должно продлиться до конца месяца Рамадан. Эр-Рияд заявляет, что не признает перемирие из-за якобы несоблюдения хуситами его условий, а также из-за отсутствия механизма надзора за соблюдением обязательств сторон. Авиация коалиции спустя 2 часа после запуска перемирия нанесла удары по нескольким районам страны.