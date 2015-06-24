Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Число жертв аномальной жары в Пакистане превысило 800 человек. Погибшие, в основном, - пожилые люди из бедных семей, сообщает Report со ссылкой на BBC News.

Так, в городе Карачи скончались 780 человек, еще более 30 жертв были зарегистрированы в других частях провинции Синд.

Столбики термометров во вторник, 23 июня, поднимались до отметки 45 градусов по Цельсию. Власти объявили 24 июня выходным днем, чтобы люди оставались дома.