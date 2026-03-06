ЦАХАЛ заявил о завершении 26-й волны ударов по южному пригороду Бейрута
- 06 марта, 2026
- 10:32
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила 26-ю волну ударов по южному пригороду Бейрута Дахии, поражены командный центр и склад с беспилотниками движения "Хезболлах".
Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
"Двадцать шесть волн ударов в районе Дахии с начала операции. Армия обороны Израиля нанесла удары в ночное время по командным центрам "Хезболлах" и десяти многоэтажным зданиям в Бейруте с военной инфраструктурой "Хезболлах", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в ходе ночной атаки поражён командный пункт исполнительного совета "Хезболлах" и склад, где хранились беспилотные летательные аппараты.
