Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ЦАХАЛ заявил о завершении 26-й волны ударов по южному пригороду Бейрута

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 10:32
    ЦАХАЛ заявил о завершении 26-й волны ударов по южному пригороду Бейрута

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила 26-ю волну ударов по южному пригороду Бейрута Дахии, поражены командный центр и склад с беспилотниками движения "Хезболлах".

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

    "Двадцать шесть волн ударов в районе Дахии с начала операции. Армия обороны Израиля нанесла удары в ночное время по командным центрам "Хезболлах" и десяти многоэтажным зданиям в Бейруте с военной инфраструктурой "Хезболлах", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что в ходе ночной атаки поражён командный пункт исполнительного совета "Хезболлах" и склад, где хранились беспилотные летательные аппараты.

    эскалация на Ближнем Востоке Радикальная группировка Хезболлах Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
    Ты - Король

    Последние новости

    10:48

    Золото подорожало на опасениях дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке

    Финансы
    10:48
    Фото

    Азербайджан и Кот-д'Ивуар обсудили энергетическое сотрудничество

    Энергетика
    10:43

    Азербайджан может сыграть роль во внедрении платформ Palantir в Африке

    ИКТ
    10:36

    В Баку начался суд по делу о подготовке теракта против иностранного посольства

    Происшествия
    10:32

    ЦАХАЛ заявил о завершении 26-й волны ударов по южному пригороду Бейрута

    Другие страны
    10:17
    Фото

    Сбитый насмерть в поселке Сарай пешеход - певец - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:11

    Кац рассказал о планах подготовки операции против Ирана

    Другие страны
    09:57

    В Анталье произошло землетрясение

    В регионе
    09:55

    Минобороны Саудовской Аравии сообщило об уничтожении трех иранских БПЛА

    Другие страны
    Лента новостей