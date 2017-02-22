Британец, совершивший теракт в Ираке, оказался бывшим узником Гуантанамо

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Британец, который 20 февраля совершил теракт в районе иракского города Мосула, ранее содержался в известной тюрьме Гуантанамо на базе ВМС США.

Как передает Report, об этом информирует The Daily Telegraph.

По данным газеты, Джамаль аль-Харит (имя при рождении - Рональд Фиддл) освободился из Гуантанамо в 2004 году. Через некоторое время он добился того, чтобы британские власти выплатили ему компенсацию за плохое содержание в размере 1 миллиона фунтов. Издание утверждает также, что в 2014 году он уехал в Сирию и вступил в ряды террористической организации ИГИЛ.

Напомним, 20 февраля аль-Харит подорвал вместе с собой заминированную машину у военной базы в деревне Таль Кисум.