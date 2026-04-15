Брэд Купер: США остановили все экономические поставки из Ирана

Глава Центрального командования США (CENTCOM) Брэд Купер заявил, что американские силы фактически перекрыли морскую торговлю Ирана благодаря масштабной блокаде его портов и прибрежных районов.

Как передает Report, об этом говорится в официальном сообщении командования в "Х".

"Блокада иранских портов полностью реализована, а США сохраняют морское превосходство на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Купера.

По его словам, около 90% иранской экономики завязано на международной морской торговле. "Менее чем через 36 часов с момента введения блокады американские силы полностью остановили экономические поставки в Иран и из него по морю", - заключает он.