Брэд Купер: США остановили все экономические поставки из Ирана
Другие страны
- 15 апреля, 2026
- 09:30
Глава Центрального командования США (CENTCOM) Брэд Купер заявил, что американские силы фактически перекрыли морскую торговлю Ирана благодаря масштабной блокаде его портов и прибрежных районов.
Как передает Report, об этом говорится в официальном сообщении командования в "Х".
"Блокада иранских портов полностью реализована, а США сохраняют морское превосходство на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Купера.
По его словам, около 90% иранской экономики завязано на международной морской торговле. "Менее чем через 36 часов с момента введения блокады американские силы полностью остановили экономические поставки в Иран и из него по морю", - заключает он.
