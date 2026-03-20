Барро: Франция и союзники продолжат работу по поиску решения конфликта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж и его союзники намерены продолжить усилия по достижению устойчивого урегулирования на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом он заявил журналистам в Тель-Авиве.

При этом он отметил, что не видит очевидного краткосрочного выхода из продолжающейся эскалации в регионе: "Очевидного краткосрочного выхода из текущей региональной эскалации нет, которая в определенной степени продолжается с 7 октября 2023 года. Но это ни в коем случае не должно служить оправданием бездействия".

После визита в Ливан Барро сообщил, что довел до израильской стороны обеспокоенность Парижа возможной наземной операцией на юге страны. При этом он подчеркнул, что ливанская армия должна сделать все возможное для разоружения поддерживаемого Ираном движения "Хезболлах".