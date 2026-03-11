Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Австралия закрыла посольства на Ближнем Востоке из-за угрозы усиления конфликта

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 12:51
    Австралия закрыла посольства на Ближнем Востоке из-за угрозы усиления конфликта

    Австралия временно закрыла свои посольства в Абу-Даби и Тель-Авиве, а также консульство в Дубае на фоне угроз безопасности в регионе.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.

    "Наши представительства в Абу-Даби, Дубае и Тель-Авиве были вынуждены закрыться на прошлой неделе", - отметила она.

    Министр подчеркнула, что по меньшей мере девять городов, где расположены австралийские дипломатические миссии, подверглись ракетным и беспилотным атакам.

    "Ответные атаки Ирана продолжаются в масштабах и с такой глубиной, каких мы раньше не видели. Вероятно, конфликт усилится и продолжится в ближайшее время", - добавила Вонг.

    Власти Австралии также распорядились, чтобы члены семей дипломатов в ОАЭ и Израиле покинули страну. Министр подчеркнула, что атаки Ирана ставят под угрозу жизни мирных жителей, включая австралийцев, и правительство оказывает поддержку пострадавшим гражданам по мере возобновления коммерческих рейсов.

    Австралия закрытие посольства Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Avstraliya Əbu-Dabi, Dubay və Təl-Əvivdəki diplomatik nümayəndəliklərini bağlayıb
    Australia closes several embassies in Middle East amid fears of Iran war escalations
    Ты - Король

    Последние новости

    13:22

    Ерлан Аккенженов: Казахстан в 2026г планирует экспорт нефти по БТД от 1,5 до 2,2 млн тонн

    Энергетика
    13:13

    Самеддин Асадов: Азербайджан ведет переговоры с Amazon, Google и Microsoft о создании центра ИИ

    АПК
    13:10

    Власти Бахрейна перебазировали часть самолетов из столичного аэропорта

    Другие страны
    13:04

    Попшой: Молдова изучает возможности присоединения к проекту Black Sea Energy

    Энергетика
    13:00

    Глава Бундестага Германии прибыла в Киев с первым визитом

    В регионе
    12:56

    В Ходжавенде пройдет ярмарка труда

    Общество
    12:53
    Фото

    Прибывшим в Ходжавендский и Ходжалинский районы жителям вручены ключи от жилья - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    12:52

    В Испании из-за пожара в жилом доме трое погибли, четверо ранены

    Другие страны
    12:51

    Австралия закрыла посольства на Ближнем Востоке из-за угрозы усиления конфликта

    Другие страны
    Лента новостей