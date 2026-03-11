Австралия закрыла посольства на Ближнем Востоке из-за угрозы усиления конфликта

Австралия временно закрыла свои посольства в Абу-Даби и Тель-Авиве, а также консульство в Дубае на фоне угроз безопасности в регионе.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.

"Наши представительства в Абу-Даби, Дубае и Тель-Авиве были вынуждены закрыться на прошлой неделе", - отметила она.

Министр подчеркнула, что по меньшей мере девять городов, где расположены австралийские дипломатические миссии, подверглись ракетным и беспилотным атакам.

"Ответные атаки Ирана продолжаются в масштабах и с такой глубиной, каких мы раньше не видели. Вероятно, конфликт усилится и продолжится в ближайшее время", - добавила Вонг.

Власти Австралии также распорядились, чтобы члены семей дипломатов в ОАЭ и Израиле покинули страну. Министр подчеркнула, что атаки Ирана ставят под угрозу жизни мирных жителей, включая австралийцев, и правительство оказывает поддержку пострадавшим гражданам по мере возобновления коммерческих рейсов.