    Asahi TV: В Японии у скоростного поезда "синкансэн" на ходу отвалилась деталь

    29 января, 2026
    Asahi TV: В Японии у скоростного поезда синкансэн на ходу отвалилась деталь

    Деталь отвалилась по ходу движения у скоростного поезда "синкансэн" в Японии.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Asahi TV.

    Отмечается, что инцидент произошел 23 января с поездом серии H5 Hayabusa, следующим по линии Токио-Хоккайдо. Подозрительный звук в ходе движения поезда заметил один из проводников, а при последующем осмотре в ходе одной из остановок было обнаружено отсутствие защитной панели, которая закрывает люк под вагоном у водяного бака.

    Сообщается, что вес детали составляет порядка 5 кг, ее все еще не обнаружили. В железнодорожной компании не исключают, что из-за высокой скорости движения поезда деталь могла отлететь далеко за пределы железнодорожного полотна. О пострадавших в результате инцидента информации не поступало.

