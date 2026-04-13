    Армия Израиля приведена в повышенную боевую готовность из-за планов США по Ормузу

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что военные приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с планами США по блокировки Ормузского пролива и иранских портов.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на армейскую пресс-службу.

    "Американские военные готовятся начать морскую блокаду Ирана через два часа (в 18:00 по Баку - ред.). Армия обороны Израиля заявляет, что находится в состоянии "повышенной боевой готовности" на случай любых изменений", - говорится в сообщении.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

    Отметим, что Трамп накануне заявил, что американские военные планируют в понедельник, 13 апреля, в 10:00 по восточному времени США (18:00 по бакинскому времени) начать блокировку Ормузского пролива.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
    İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib
    IDF on heightened alert as US naval blockade of Iran set to start

    Последние новости

    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    17:31

    Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана увеличился на 16,4%

    Финансы
    17:27

    QazaqGaz стала оператором строительства Карачаганакского ГПЗ в Казахстане

    Энергетика
    17:26

    ПРООН: Последствия конфликта с Ираном могут негативно повлиять на 32 млн человек

    Другие страны
    Лента новостей