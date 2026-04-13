Армия Израиля приведена в повышенную боевую готовность из-за планов США по Ормузу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что военные приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с планами США по блокировки Ормузского пролива и иранских портов.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"Американские военные готовятся начать морскую блокаду Ирана через два часа (в 18:00 по Баку - ред.). Армия обороны Израиля заявляет, что находится в состоянии "повышенной боевой готовности" на случай любых изменений", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

Отметим, что Трамп накануне заявил, что американские военные планируют в понедельник, 13 апреля, в 10:00 по восточному времени США (18:00 по бакинскому времени) начать блокировку Ормузского пролива.