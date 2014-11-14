Аргентина назвала британские учения "неоправданной демонстрацией силы"

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ МИД Аргентины выразил протест послу Великобритании в связи с недавними британскими военными учениям в районе спорных Мальвинских (Фолклендских) островов и квалифицировал их как неоправданную демонстрацию силы.

Как сообщил МИД Аргентины, во время учений, которые проводились при поддержке пехотных подразделений, британский фрегат Iron Duke сделал не менее 136 выстрелов.

"Эта демонстрация огневой мощи британского корабля стала новой провокацией британских властей", — говорится в заявлении МИД Аргентины. Буэнос-Айрес "самым решительным образом осуждает эти морские и военные учения, проведенные на аргентинской территории, незаконно занятой Великобританией", говорится в документе. Эти учения "являются неоправданной демонстрацией силы и умышленным уходом от исполнения многочисленных резолюций ООН", которые призывают стороны найти мирное решение конфликта, значится в заявлении.

МИД Аргентины вызвал главу дипмиссии Великобритании и вручил ему ноту протеста, сообщает Report со ссылкой РИА "Новости".

В 1982 году между Аргентиной и Великобританией вспыхнула война за спорные острова, которая продолжалась 74 дня и закончилась победой британской короны. В войне погибли 255 британцев, 649 аргентинцев и трое жителей островов. В 2012 году, в канун 30-й годовщины конфликта, отношения между Лондоном и Буэнос-Айресом из-за островов обострились вновь. В 2013 году на Фолклендах прошел референдум о политическом статусе, подавляющее большинство высказалось за сохранение за островами статуса британской территории.

Архипелаг из двух крупных и 200 небольших островов в юго-западной Атлантике находится примерно в 500 километрах от побережья Аргентины и в более чем 12 тысячах километров от Великобритании. Это фактически ворота в Антарктику, которые дают контроль над чрезвычайно богатыми природными ресурсами районами океана.