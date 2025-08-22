Арестован экс-президент Шри-Ланки

Бывший президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе арестован в пятницу по обвинению в нецелевом использовании государственных средств.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщили в местной полиции.

Викремесингхе был взят под стражу после допроса о совместной со своей супругой поездке в Лондон в сентябре 2023 года, когда он был главой государства.

"Мы доставляем его к мировому судье форта Коломбо", - заявил один из офицеров полиции, добавив, что ему предъявлены обвинения в использовании государственных ресурсов в личных целях.

Напомним, что Викрамесингхе останавливался в Лондоне в 2023 году по пути из Гаваны, где он принимал участие в саммите G77.

Департамент уголовных расследований полиции заявил, что Викремесингхе использовал государственные деньги для своей частной поездки и что его телохранители также получали оплату от государства.

Отметим, Ранил Викремесингхе занимал пост президента Шри-Ланки с 20 июля 2022 года по 23 сентября 2024 года. После выборов в сентябре 2024 года его сменил на посту Ануре Кумаре Диссанаяке.