Активист: Французская разведка усиливает давление на борцов с колониализмом, но борьба продолжится

Французская разведка усилила давление на противников ее колониальной политики в Африке.

Французская разведка усилила давление на противников ее колониальной политики в Африке.

Как сообщает Report, об этом заявил известный активист, один из главных критиков французского неоколониализма Кеми Себа на брифинге для представителей азербайджанских СМИ.

"Французская разведка постоянно следила за нами. Когда они поняли, что их давление бесполезно, репрессии усилились. Они даже ввели политику изъятия у нас гражданства в рамках этой стратегии", - отметил Себа.

По словам активиста, Франция благосклонно относится только к тем африканцам, которые играют в футбол или являются музыкантами. А те, кто выражает независимые взгляды, подвергаются преследованиям.

"Французское правительство не любит африканцев, которые свободно выражают свои мысли. Меня преследовали с молодых лет - начиная с 2005-2006 годов. В последние годы, с усилением нашей антиколониальной борьбы, давление возросло. Сначала Франция атаковала нас через своих марионеточных президентов на местах, так как нас боялись, теперь такое давление осуществляется повсеместно", - подчеркнул Себа.

Но, добавил активист, несмотря на репрессии, борьба с французским колониализмом будет продолжена.

"Система, которую мы выстроили за это время, стала зоной противостояния колониализму. Наша борьба не закончена, мы продолжим идти вперед", — заявил он.