Адвокат Хосни Мубарака заявил о возможном его освобождении

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ О возможности досрочного освобождения экс-президента Египта сообщил его адвокат, сообщает Report со ссылкой на Voice of America.

Как сообщил адвокат свергнутого президента Египта Хосни Мубарака, его подзащитный вскоре может быть освобожден из-под стражи. Мубарак провел в заключении две трети срока, к которому он был приговорен, после того, как суд признал его виновным в коррупции, однако невиновным в гибели участников антиправительственных демонстраций в 2011 году.

86-летний Мубарак содержится в военном госпитале, где он отбывает свой трехлетний срок. В воскресенье, 30 ноября, его адвокат Фарид аль-Диб заявил, что экс-президент Египта может быть освобожден досрочно в соответствии с новым положением египетского законодательства, согласно которому, заключенный, отбывший две трети срока, имеет право на досрочное освобождение.

По сообщениям египетских властей, вечером в минувшую субботу два человека погибли и девять получили ранения в ходе акций протеста, последовавших в ответ на решение суда снять с Мубарака обвинения в убийстве. Суд также оправдал бывшего президента по еще одному обвинению в коррупции.

В воскресенье сотни студентов университетов в разных городах Египта приняли участие в акциях протеста. В Каирском университете протестующие размахивали плакатами с изображением Мубарака за решеткой и требовали «свержения режима» – подобно тем, кто участвовал в протестных выступлениях три года назад, во время «арабской весны».

Сторонники Мубарака, собравшиеся в субботу в зале суда, встретили решение судей восторженными возгласами, в то время как его противники протестовали возле здания суда, требуя возмездия и справедливости.

В 2012 году Мубарак был приговорен к пожизненному тюремному заключению после того, как суд признал его виновным в причастности в гибели 239 участников антиправительственных выступлений в 2011 году. Суд вышестоящей инстанции рассмотрел апелляцию и отменил вынесенный приговор, назначив повторный суд.

Суд также оправдал бывшего министра иностранных дел и шестерых высокопоставленных должностных лиц из числа руководителей служб безопасности. Кроме того, с сыновей бывшего президента Алаа и Гамаля сняты обвинения в коррупции.

Один из египетских телеканалов (спутниковый Канал 1) сообщил, что прокурор намерен обжаловать решение суда, вынесенное в субботу.

Хосни Мубарак управлял Египтом с 1981 по 2011 год, когда он был вынужден подать в отставку в результате массовых выступлений, участники которых протестовали против коррупции и полицейского произвола.