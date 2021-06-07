Журналисты азербайджанской диаспоры обратились к международной общественности

Группа проживающих за рубежом азербайджанских журналистов обратилась к международной общественности и международным организациям в связи с тем, что 4 июня на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района при выполнении служебных обязанностей на освобожденных от оккупации землях погибли, подорвавшись на мине сотрудники Азербайджанского государственного информационного агентства и Азербайджанского телевидения Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышев.
Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, в обращении говорится:
"Представителям медиа принадлежит важная роль в осуществлении деятельности в боевой зоне, а также на территории, где война закончилась, распространении беспристрастной и объективной информации, налаживании моста между зоной конфликта и другими сторонами.
С чувством глубокого сожаления доводим до вашего внимания, что 4 июня на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района при выполнении служебных обязанностей на освобожденных от оккупации землях погибли, подорвавшись на мине сотрудники Азербайджанского государственного информационного агентства и Азербайджанского телевидения Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышев.
Транспортное средство, в котором находилась съемочная группа, на пути следования подорвалось на противотанковой мине, в результате чего погибли 3 и тяжело пострадали 4 человека.
После окончания войны на освобожденных территориях на минах, заложенных армянскими оккупантами, подорвались более 140 человек, из них 27 погибли.
Произошедшая трагедия свидетельствует о том, что Армения все еще продолжает коварную политику в регионе, различными путями осуществляет на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана процесс минирования. Поэтому в регионе существует серьезная угроза жизни гражданских лиц, представителей медиа, выполняющих служебные обязанности, такая ситуация вызывает у нас - журналистов глубокую озабоченность.
С сожалением отмечаем, что зачастую международные неправительственные организации, журналистские объединения, выступающие в качестве защитника прав журналистов, никак не реагируют на происходящие факты преступлений и продолжают молчать. Безучастное отношение международных организаций по правам человека, журналистских объединений к таким нарушениям права и закона, препятствующим деятельности гражданских лиц, в том числе представителей медиа, угрожающим их жизни, может привести к росту подобных преступных фактов во всем мире.
Мы, проживающие за рубежом, азербайджанские журналисты, обращаясь к международным организациям, включая ООН, Совет Европы, в том числе к группам по правам человека Amnesty International и Human Rights Watch, заявляем, что армянские вооруженные силы, отказываясь предоставить карты минирования оккупированных ими азербайджанских территорий, освобожденных в результате 44-дневной войны, а также вторгаясь и в настоящее время скрытыми путями на территорию страны и осуществляя процесс минирования, грубо нарушают гуманитарные нормы и принципы, попирают международные права человека.
Еще раз доводим до внимания, что в результате этих преступных деяний Армении гибнут гражданские лица, представители медиа, требуем от захватнического государства передать карты минирования, осуществленного на территориях Азербайджана, 30 лет удерживаемых под оккупацией, и прекращения процесса минирования, проводимого и сегодня в пределах наших границ, установленных международными законами, небезучастного отношения международной общественности, журналистских организаций к происходящему".
Мамед Гюльмамедов – Турция, Haber Global
Севиль Нуриева – Турция, Türkmedia Grup
Натиг Наиляоглу – Турция, Real TV
Нигяр Махмудова – Турция, Haber Global
Ильхама Гасымлы – Турция, независимый журналист
Мехсети Шериф – Турция, независимый журналист
Кенуль Шамильгызы – Турция, независимый журналист
Нигяр Огедай – Турция, независимый журналист
Вугар Аббасов – руководитель организации Niderland connect, журналист
Хатира Сардаргызы – Нидерланды, Real TV
Тюнзаля Рафиггызы – Германия, независимый журналист
Фарахим Гасысов – Германия, xeber.de
Вахид Иманов – Испания, независимый журналист
Саадат Кадырова – Россия, политолог, журналист
Шахрияр Иманбейли – Россия, вице-президент медиа-холдинга "Восток"
Хаял Тагиев – Россия, независимый журналист
Нилуфер Шихлы – Россия, РИА Новости
Рамиз Мешедигасанли – Казахстан, Türkel Media
Асли Халилгызы – Турция, независимый журналист
Азер Джахангиров – Россия, международный журналист
Наиля Эфкендиева – Россия, редактор сайта polska.ru
Идрак Аббасов – Норвегия, Общественная телерадиокомпания
Азер Мамедов – Грузия, независимый журналист
Хиджран Алиева – Польша, независимый журналист
Вахид Гази – Швеция, независимый журналист
Мусеиб Алекперов – Россия, редактор сайта news.ru
Октай Гаджимусалы – Турция, независимый журналист
Илкин Гусейнов – Грузия, aktual.ge
Нахид Гурбанов – Грузия, interpress.ge
Улкер Фармангызы – Турция, voicepress.com.tr