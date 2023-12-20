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В Самаре прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В Самаре прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева В Самаре (РФ) прошли Дни азербайджанской культуры, посвященные 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева и 20-летию создания общественной организации "Лига азербайджанцев Самарской области".
Диаспора
20 декабря 2023 г. 15:00
В Самаре прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В Самаре (РФ) прошли Дни азербайджанской культуры, посвященные 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева и 20-летию создания общественной организации "Лига азербайджанцев Самарской области".

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, в рамках Дней азербайджанской культуры, организованных "Лигой азербайджанцев Самарской области", в Самарском университете государственного управления "Международный институт рынка" прошел круглый стол на тему "Россия-Азербайджан: вчера, сегодня, завтра. Диаспора как фактор укрепления отношений между двумя странами".

На круглом столе были заслушаны доклады на различные темы. Выступившие на обсуждениях представители местных государственных структур, депутаты, уполномоченный по правам человека, деятели науки, культуры и общественные деятели отметили, что в Самарской области, где дружно проживают представители 157 национальностей, азербайджанцы активно участвуют в жизни региона, обогащают его культурные традиции. Ярким примером тому является постоянное участие творческих коллективов "Хаял" и "Алпан" при Лиге в культурной жизни города и области.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSamarada Heydər Əliyevin 100 illiyi qeyd edilib

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