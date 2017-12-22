Руководитель диаспорской организации: Проживающие в Европе азербайджанцы дают старт новому движению - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Интервью Report президента Конгресса азербайджанцев Европы, бизнесмена Сахиля Гасымова.

- Как Вы оцениваете деятельность проживающих сегодня в Европе азербайджанцев? На каком уровне интеграция азербайджанцев в социальную, экономическую среду старого контитента, в целом, диаспорская деятельность?

- Азербайджанцы Европы сейчас состоят из этнических групп, которые завершают процесс создания организаций, строят и осуществляют деятельность в направлении лоббирования, успешно интегрируют в общества стран, где проживают. Самая крупная община проживающих на старом континенте азербайджанцев – Конгресс азербайджанцев Европы в последнее время укрепляет свою деятельность в политической плоскости, ведет борьбу в политической плоскости. Расположение Генштаба КАЕ в Брюсселе делает нашу деятельность еще более эффективной. В последнее время Евросоюз проводит более активную политику со странами-членами программы "Восточного Партнерства". Ноябрьский саммит и принятая на прошлой неделе резолюция говорят об углублении отношений Европы со странами-членами программы, в том числе Азербайджаном.

- Какова роль азербайджанцев как в государственном управлении, так и в общественно-политической жизни европейских стран? В целом, какие у нас показатели в избирательных органах? По-вашему, есть ли недочеты в этом вопросе? Каковы планы, программы Конгресса в данном направлении?

- В административной и общественно-политической жизни европейских стран роль азербайджанцев слаба. Количество представителей нашей общины в избирательных органах недостаточно. В этом вопросе положение в Восточной Европе лучше чем в Западной Европе. Например, в Латвии наш соотечественник Роман Наудинш (Ибрагимов) сейчас председательствует в комитете экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и региональной политики парламента данной страны. Другой соотечественник, вице-президент Конгресса Эльдар Эфендиев долгое время был депутатом эстонского парламента, также занимал позиции министра и мэра города этой страны. Однако в Западной Европе в данном вопросе есть пустота.

К сожалению, Конгрессу не удалось в достаточной мере прославить себя в некоторых европейских странах. К примеру, в Великобритании, России, Польше, Испании наша организация пока неизвестна. Кроме того, в большинстве стран европейской географии нет местных организаций Конгресса. Это ограничивает нашу деятельность в данных странах. Подписанный в 2004 году в Берлине протокол Конгресса не подписало много организаций, действующих в Европе. Это препятствует осуществлению деятельности данных организаций в составе Конгресса. Причина этого в учреждении этих организаций после 2004 года. Планируется привести Конгресс в состояние объединения самых крупных организаций Азербайджана на континенте.

В целях Конгресса в основном отрегулировать избрание азербайджанцев в местные, провинциальные и высшие избирательные органы различных европейских стран. Сейчас азербайджанцы настроены на то, чтобы вступать в политические партии различных стран Европы и играть важную роль в их деятельности. Одна из основных целей Конгресса - поощрять активную роль наших соотечественников в общественно-политической жизни стран, где они живут. В этом процессе для нас приоритетно пристальное наблюдение за деятельностью диаспоры братской Турции в Европе и приобретение интересного, позитивного опыта. Конгресс также в рамках ГУАМ реализует план тесного сотрудничества с диаспорскими организациями этих стран в Европе.

- В последнее время в прессе актуализировалось возвращение иностранцев, переехавших в Европу. Есть ли среди них азербайджанцы? В целом, на каком уровне сейчас процесс оседания азербайджанцев в Европе, есть ли проблемы? Если есть, каковы Ваши предложения?

- В целом, Европа сейчас кажется очень уставшей. Периодические угрозы ведущих к человеческим смертям терактов в столицах европейских стран, аэропортах, железнодорожных вокзалах с многотысячной армией беженцев, кроме того, начало сепаратистской волны ужесточают прогнозы по будущему континента. Большие города Европы, площади и торговые центры взяты под серьезный контроль вооруженными силами этих стран. Нынешнее положение может считаться для некоторых мигрантов началом возращения на историческую Родину. Среди мигрантов встречаются и азербайджанцы. Однако это возвращение не приняло массовый характер, усиление в будущем не исключается. В последнее время среди европейцев стали широко распространяться национализм, расизм, ксенофобия, религиозная дискриминация. В некоторых европейских странах можно встретить факты поджога мечетей, задержания беспричинно полицией мусульман в общественных местах для проверки документов, отказ от трудоустройства мусульманской молодежи. Во многих странах Европы правоцентристские партии побеждают на выборах с большинством голосов. В мигрантах это рождает страх и безнадежность в вопросе будущего.

Ощутимого нового массового потока из Азербайджана в Европу не ощущается и для этого нет оснований.

- В целом, что нужно сделать для усиления диаспорской, лоббистской роли азербайджанцев в Европе? Вот уже 25 лет идет формирование диаспоры, в чем причина того, что до сих пор в Европе мы не заняли достаточной позиции?

- Как известно, вопросы организации азербайджанских общин начались после создания Государственного комитета по работе с диаспорой, то есть 15 лет назад. До 2002 года наше движение не носило организованный характер, больше всего осуществлялось отдельными лицами. Думаю, что за 15 лет азербайджанское диаспорское движение в Европе прошло важный, серьезный и трудный путь, добившись определенных успехов. Несмотря на юный возраст, азербайджанская диаспора в Европе крепко стоит на ногах, уверенно шагает и делает серьезные прорывы. Конгресс азербайджанцев Европы в Германии, Франции, странах Бенилюкса, Украине, Эстонии и других государствах проводит сильную лоббистскую политику и может осуществлять свою деятельность в различных плоскостях.

- Недавно в Брюсселе при организационной поддержке возглавляемого Вами Конгресса была проведена международная конференция против сепаратизма, в рамках мероприятия состоялся ряд встреч. Была особо подчеркнута оккупация со стороны Армении, которой Азербайджан подвергается более 25 лет. Хотелось бы получить широкую информацию об этом...

- При организации Конгресса азербайджанцев Европы и поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой 19-21 ноября в Брюсселе в преддверии саммита "Восточного Партнерства" состоялся международный форум против сепаратизма. На мероприятии приняли участие официальные лица Азербайджана, известные европейские политики, депутаты Европарламента и Милли Меджлиса, гости, приглашенные Международным центром Низами Гянджеви, нашим посольством в Брюсселе и постоянным представительством в Евросоюзе. Тема форума впервые при обсуждении руководства КАЕ с послом Азербайджана в Брюсселе Фуадом Искендеровым была представлена в качестве идеи, затем была расширена со стороны руководства Государственного комитета по работе с диаспорой и совместно осуществлена.

Впервые о проблемах азербайджанского народа, путях урегулирования нагорно-карабахского конфликта заговорили не азербайджанцы, а европейцы. Впервые не мы, а европейцы начали говорить о путях решения этой проблемы. После форума Конгресс азербайджанцев Европы продолжил осуществлять ряд мероприятий в Брюсселе.

В первый день форума участники посетили Генеральный штаб КАЕ, расположенный в центре Брюсселя. 21 ноября КАЕ в Европарламенте провел ряд важных встреч. Проблемы Азербайджана были широко обсуждены с европарламентариями. В ходе встречи член Европейского парламента из Словении Иво Вайгл, из Латвии Ивета Григуле, из Румынии Норика Николаи и другие депутаты выразили заинтересованность в тесном сотрудничестве с Азербайджаном. Они выразили желание и впредь тесно и результативно сотрудничать с КАЕ.

24 ноября во время митинга в ходе саммита "Восточного Партнерства" при организационной поддержке КАЕ, в котором приняли участие сотни наших соотечественников, президенту Азербайджана была продемонстрирована поддержка. Эта акция также была демонстрацией резкого протеста принимающему участие в саммите президенту Армении.

- Каких результатов можно ожидать от конференции? В целом, внесла ли изменения во взгляды западных политиков к данному вопросу начавшаяся волна сепаратизма в Европе? Потому что Европа в вопросе Нагорного Карабаха подходит с двойными стандартами к факту сепаратизма, с которым около 30 лет сталкивается Азербайджан.

- Я верю, что такого рода конференции дадут позитивные результаты. Мы и впредь будем продолжать международные мероприятия. Мы приняли решение провести новые мероприятия в 2018 году. Здесь был обсужден не только нагорно-карабахский конфликт, было уделено внимание и другим конфликтам. Представители Украины, Грузии, Молдовы, Ирака и Испании рассказали о проблемах своих стран и призвали искать совместные пути борьбы против сепаратизма, угрожающего миру. Кроме того, был заложен фундамент создания Международного центра против сепаратизма.

- В целом, какие должны быть сделаны работы для доведения азербайджанской действительности до европейских политиков?

- Конгресс азербайджанцев Европы (КАЕ) поставил перед собой цель продолжить деятельность на политической арене. Сплотившись в своих рядах в новом составе, КАЕ управляется из одного центра. Как результат, успех очевиден. Новоизбранный состав действующего с марта месяца КАЕ состоит из очень сильных руководителей диаспоры и организаций. Думаю, в этом составе КАЕ еще реализует множество успешных проектов и осуществит важные работы в направлении лоббизма. На прошедшем в Киеве (Украина) заседании КАЕ в сентябре 2017 года обсудили дорожную карту Конгресса.

- Какова ситуация в области создания экономических отношений? Какие предложения имеются по этому поводу? Что бы Вы предложили для потока европейцев в нашу страну с учетом того, что развитию туризма Азербайджана уделяется большое внимание? Так как, Вы, как предприниматель, работаете в туристическом секторе Европы.

- На данный момент европейские страны заинтересованы в построении экономических связей с Азербайджаном. Азербайджан представляет интерес для Европы не только как поставщик нефти и газа, но и как испытанный партнер в других экономических областях. После нефти и ценных бумаг, туризм является укрепляющей экономику страны и приносящей прибыль сферой. Неслучайно, что значительную часть госбюджета многих стран Европы, в том числе Испании и Италии, составляют доходы от туризма. Влияние туристического бизнеса на государственный бюджет Турции неоспоримо. Думаю, что в случае правильного построения туристического бизнеса и его инфраструктуры в Азербайджане, массовый наплыв туристов в страну начнется не только из постсоветских стран, но и из Европы и других регионов мира.

Однако, для обладания этим наплывом, нужно непременно иметь туристическую инфраструктуру. В первую очередь следует начать с удешевления в прямом смысле слова цен на авиабилеты АЗАЛ (Закрытое Акционерное Общество "Азербайджан Хава Йоллары"). Повышение цен на другие услуги после удешевления авиабилетов может сократить число желающих посетить страну туристов. АЗАЛ за короткое время должен приступить к рейсам в Амстердам, Брюссель и другие крупные города, что создаст достаточные условия для развития туризма. Должны быть созданы условия для дешевых чартерных рейсов в Азербайджан, чтобы добиться значительного роста желающих посетить страну туристов. Это также поможет пресечь обращения желающих посетить другие страны азербайджанских туристов в предлагающие более дешевые билеты авиакомпании соседних стран и приведет к тому, что прибыль останется нашей стране.

В целом, нужно искать пути для перехода от бизнес-туризма, то есть туристических услуг, установленных для приезжающих в Баку исключительно для работы бизнесменов, к массовому туризму. Нам нужно отдалиться от бизнес-туризма. Должен начаться наплыв массового туризма в страну.

Это должно привести к массовому возникновению новых туристических компаний, туроператоров, туристических агентств. Новосозданные действующие в туристическом секторе подобные компании и агентства на несколько лет должны быть освобождены от налогов. Кроме 4-х и 5-звездочных дорогих отелей в Баку и других местах следует открыть 3-звездочные экономгостиницы, мотели, семейные отели, туристические пансионаты, хостели. Должны быть подготовлены говорящие на различных языках гиды, в крупных городах нужно открыть факультеты отель и туризм, приступить к подготовке рекламных брошюр, туристических каталогов и наглядных пособий на различных европейских языках. В туристических каталогах должна быть информация не только о дорогих ресторанах, кафе, барах и развлекательных центрах, но и учреждениях с экономным бюджетом. Азербайджан должен участвовать на важных международных туристических выставках, travel шопах и маркетах и представлять иностранцам туристический потенциал. Азербайджан обладает широким потенциалом для признания в мире как туристическая страна.