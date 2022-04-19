Подготовлен видеоролик о предстоящем в Шуше Триумфальном съезде

Подготовлен видеоролик о V Съезд азербайджанцев мира в Шуше. В видеоролике представлены кадры из поездок президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева на освобожденные территории, его встреч с жителями этих р

Подготовлен видеоролик о V Съезд азербайджанцев мира в Шуше.



В видеоролике представлены кадры из поездок президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева на освобожденные территории, его встреч с жителями этих районов, а также высказывания из обращений к народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.



Кроме того, в видеоролике представлены кадры акций азербайджанцев, проживающих в различных уголках мира, в поддержку Азербайджана во время Отечественной войны.



"Я уверен, что азербайджанцы всего мира отныне ходят с высоко поднятой головой и по праву гордятся своей исторической Родиной - Азербайджаном", - говорит Президент Азербайджана Ильхам Алиев.



Отметим, что V Съезд азербайджанцев мира состоится в Шуше. В мероприятии ожидается участие около 400 представителей диаспор из 65 стран. После официальной церемонии открытия съезда планируется предоставление отчета о деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой, проведение дискуссий по таким тематикам, как “Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в поствоенный период”, “Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и возрождение Карабаха”.



Напомним, что V Съезд азербайджанцев мира станет первой крупной встречей нашей диаспоры после освобождения Карабаха.