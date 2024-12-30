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Названо количество диаспорских организаций и Координационных советов Азербайджана в мире

Названо количество диаспорских организаций и Координационных советов Азербайджана в мире В настоящее время Азербайджан имеет более 300 организаций диаспоры в разных странах.
Диаспора
30 декабря 2024 г. 15:20
Названо количество диаспорских организаций и Координационных советов Азербайджана в мире

В настоящее время Азербайджан имеет более 300 организаций диаспоры в разных странах.

Об этом в интервью Report сообщил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

"Наша первая организация диаспоры действует уже более 50 лет. Сегодня организация диаспоры идет быстрее и активно развивается.

Мы сегодня работаем примерно в 70 странах, но география мест, где живут наши соотечественники, гораздо шире, просто они пока не так хорошо организованы, как другие", - отметил Мурадов.

По словам председателя комитета, новые общины в таких странах, как Нигерия, Колумбия, Мексика только формируются.

"В Исландии живет несколько азербайджанских семей, они также создали и зарегистрировали организацию диаспоры. В Тринидаде и Тобаго живут представители культуры и искусства, у них тоже есть предложения по созданию организации диаспоры".

Говоря о деятельности координационных советов, Ф.Мурадов подчеркнул, что в целом комитет не является инициатором создания какой-либо организации диаспоры:

"Наша работа заключается только в поддержке организаций азербайджанцев, живущих за рубежом, а также координации их деятельности. Именно по этим направлениям предусмотрена материальная, моральная, институциональная поддержка организаций диаспоры со стороны комитета и действующего при нем Фонда поддержки азербайджанской диаспоры (ФПАД)".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dünyadakı diaspor təşkilatları və Koordinasiya şuralarının sayı açıqlanıb

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