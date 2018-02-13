Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья освобожден из-под домашнего ареста

Москва. 13 февраля. REPORT.AZ/ "Травлю против меня организовали азербайджанцы-предатели, которые сделали это руками армян, чтобы сымитировать межнациональную рознь".

Об этому российскому бюро Report заявил председатель региональной национально-культурной автономии (РНКА) азербайджанцев Московской области Галиб Агаев.

По его словам, в январе этого года следственный отдел УВД по Северо-западному округу Москвы (СЗАО) и прокуратура округа из-за отсутствия состава преступления переквалифицировали его из обвиняемого в свидетеля по делу об иске Фонда "Русский мир". Соответственно суд принял решение прекратить его содержание под домашним арестом.

"Все это дело шито белыми нитками. Министерство образования (России - ред.), грант которого по версии следствия был растрачен, заявило, что не имеет никаких претензий ко мне и нашей организации. Есть факты, что травлю против меня организовали азербайджанцы-предатели, которые сделали это руками армян, чтобы сымитировать межнациональную рознь. Этим отчасти объясняется почему при моем задержании оперативниками участвовали сотрудники проармянского канала Life. После закрытия уголовного дела я предоставлю СМИ все материалы", - заявил Г.Агаев.

Он отметил, что за год, проведенный под домашним арестом, не прекращал своей общественной работы: косвенно участвовал в различных мероприятиях азербайджанской общины, сам организовал круглый стол по делу попавших в плен к армянам Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, а также экскурсии по российской Госдуме для азербайджанских детей.

После освобождения из-под домашнего ареста Г.Агаев уже принял участие в нескольких мероприятиях азербайджанской диаспоры.

Напомним, что председатель РНКА Московской области Галиб Агаев был арестован сотрудниками Следственного комитета по Северо-Западному округу Москвы и полицией по заявлению Фонда "Русский мир".

Суд постановил поместить Галиба Агаева под домашний арест, который продлевался каждые 2 месяца.