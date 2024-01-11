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Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году

Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году В 2023 году 9 399 граждан Грузии отправились в Германию и попросили убежища в этой стране.
Диаспора
11 января 2024 г. 10:42
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году

В 2023 году 9 399 граждан Грузии отправились в Германию и попросили убежища в этой стране.

Об этом в ответ на запрос европейского бюро Report сообщило Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) Германии.

Только 31 заявителю был предоставлен статус беженца. 7 964 заявителя не имели права на получение статуса беженца.

Федеральная администрация отклонила запросы этих лиц о предоставлении убежища и направила им уведомление о добровольном выезде из страны.

245 из депортированных из Германии в Грузию в прошлом году — азербайджанцы.

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Версия на английском языке Germany deports 245 Azerbaijanis to Georgia
Версия на азербайджанском языке Almaniya ötən il 245 azərbaycanlını Gürcüstana deportasiya edib

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