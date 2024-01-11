Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году

В 2023 году 9 399 граждан Грузии отправились в Германию и попросили убежища в этой стране.
Об этом в ответ на запрос европейского бюро Report сообщило Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) Германии.
Только 31 заявителю был предоставлен статус беженца. 7 964 заявителя не имели права на получение статуса беженца.
Федеральная администрация отклонила запросы этих лиц о предоставлении убежища и направила им уведомление о добровольном выезде из страны.
245 из депортированных из Германии в Грузию в прошлом году — азербайджанцы.