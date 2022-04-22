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Фарах Алиева: Вопрос воспитания нового поколения представителей диаспоры становится актуальным

Фарах Алиева: Вопрос воспитания нового поколения представителей диаспоры становится актуальным "Когда речь идет о родине, о судьбе нации, наша диаспора может объединиться, как железный кулак. Вопрос воспитания нового поколения представителей диаспоры становится все более актуальным".
Диаспора
22 апреля 2022 г. 16:46
Фарах Алиева: Вопрос воспитания нового поколения представителей диаспоры становится актуальным

"Когда речь идет о родине, о судьбе нации, наша диаспора может объединиться, как железный кулак. Вопрос воспитания нового поколения представителей диаспоры становится все более актуальным".

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева во время выступления на панельном заседании на тему "Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в послевоенный период, план действий/дорожная карта" в рамках проходящего в городе Шуша V Съезда азербайджанцев мира - съезда Победы.

"Какой будет деятельность азербайджанской диаспоры лет через 10-15? Вы те, кто воспитает следующее поколение диаспоры", - сказала Ф.Алиева, отметив, что об этом говорил в своих выступлениях президент Ильхам Алиев.

"В Европе растет поколение молодых людей, которые не видели Азербайджан, но являются азербайджанцами. Пусть они никогда не забывают, что являются азербайджанцами", - добавила Ф.Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Fərəh Əliyeva: "Yeni nəsil diaspor nümayəndələrinin yetişdirilməsi aktualdır"

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