В Сеуле проходит конференция "Путь к COP29"

Доверие, оказанное Азербайджану в проведении и председательстве на COP29 в этом году, является признанием готовности страны взять на себя лидирующую роль в продвижении климатической повестки и внести значительный вклад в глобальные усилия по борьбе с изме

Доверие, оказанное Азербайджану в проведении и председательстве на COP29 в этом году, является признанием готовности страны взять на себя лидирующую роль в продвижении климатической повестки и внести значительный вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Южной Корее Рамин Гасанов заявил сегодня в Сеуле на конференции "Путь к COP29", организованной Глобальным институтом зеленого роста (Global Green Growth Institute - GGGI).

"Азербайджан придает первостепенное значение экологической безопасности, экологической устойчивости и зеленому росту. Одной из ключевых долгосрочных целей Азербайджана является переход к "зеленой" экономике. В этом контексте чистая окружающая среда и "зеленый" рост были определены в числе главных национальных приоритетов социально-экономического развития. Однако, наша страна уже сталкивается с негативными последствиями изменения климата, что осложняет достижение экологических целей. Азербайджан сталкивается с экстремальной жарой, дефицитом воды, снижением уровня Каспийского моря и опустыниванием, что напрямую влияет на жизнь и благосостояние населения. Кроме того, загрязнение водных ресурсов трансграничными потоками и массовое минное загрязнение освобожденных территорий, заложенных Арменией, продолжают препятствовать выполнению экологических задач. Изменение климата - это не угроза в далеком будущем, а реальная опасность, которая уже сегодня затрагивает миллиарды людей по всему миру", - сказал дипломат.

По его словам, борьба с изменением климата - это общее обязательство, которое требует действий и лидерства от всех.

"Азербайджан примет климатическую конференцию COP29 в ноябре 2024 года в Баку и, руководствуясь призывом к солидарности во имя зеленого мира, страна предпринимает усилия по сближению развивающихся стран и укреплению духа сотрудничества для решения климатических проблем в качестве общего обязательства и морального долга. COP29 станет первым мероприятием, которое будет проведено на Южном Кавказе, и для нас большая честь представлять миру нашу страну. Доверие, оказанное нам международным сообществом в проведении COP29 и председательстве на ней в этом году является свидетельством и признанием готовности Азербайджана возглавить климатическую повестку дня и внести свой вклад в глобальную борьбу с изменением климата. В качестве председателя Азербайджан подтверждает свои обязательства по проведению COP29 прозрачным, беспристрастным, инклюзивным образом и по инициативе всех сторон. Мы также полностью привержены инклюзивности на протяжении всего процесса, и нам необходимо будет согласованно работать во многих взаимосвязанных областях", - отметил Гасанов.

В конференции в Сеуле также приняла участие представитель министерства по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Алануд Аль-Хаджар, которая отметила, что ее страна ведет активные переговоры с представительством СOP29 и COP30 (Бразилия) в рамках "тройки COP".

"Кроме результатов COP28, мы активно участвуем в мероприятиях "Тройки" с Азербайджаном и Бразилией, поддерживая их усилия, особенно в вопросах преемственности климатического финансирования. Надеемся, что на COP29 в Баку будет достигнут значимый прогресс, в том числе установлена четкая и измеримая цель по финансированию борьбы с изменением климата", - сказала она.

Аль-Хаджар также напомнила, на создан Фонд потерь и ущерба: "Президент COP28 обратился к председательству COP29 за одобрением фонда для поддержки тех, кто находится на передней линии борьбы с климатическим кризисом. В общей сложности было заявлено о выделении 792 миллионов долларов США на цели финансирования потерь и ущерба, из которых 100 миллионов долларов США придется на ОАЭ. Поэтому я с гордостью могу сказать, что моя страна принимает меры. Мы не только говорим, но и предпринимаем конкретные действия", - сказала она.

На мероприятии наряду с официальными лицами приняли участие ведущие эксперты в области климата, которые акцентировали внимание на необходимости незамедлительных действий в борьбе с изменениями климата.

Они подчеркнули, что мировое сообщество не может откладывать меры по адаптации и снижению вредных выбросов, так как последствия изменения климата становятся все более ощутимыми и разрушительными. Эксперты также призвали к усилению международного сотрудничества и активизации финансовой поддержки для уязвимых стран, чтобы справиться с климатическими вызовами и минимизировать ущерб, который уже наносят глобальные изменения окружающей среды.