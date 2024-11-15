SOCAR раскрыла планы по декарбонизации и трансформации бизнеса

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена к 2035 году стать национальной энергетической компанией высокого уровня с диверсифицированным портфелем углеводородного и низкоуглеродного бизнеса, а к 2050 году внести вклад в глобальную эне

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена к 2035 году стать национальной энергетической компанией высокого уровня с диверсифицированным портфелем углеводородного и низкоуглеродного бизнеса, а к 2050 году внести вклад в глобальную энергетическую безопасность и климатическую устойчивость.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Афган Исаев в ходе сессии "Прогресс SOCAR в декарбонизации: проблемы и достижения" в рамках COP29,

Делясь планами, А.Исаев сообщил, что SOCAR определила три ключевых направления для достижения своих целей: "В рамках первого направления - декарбонизация основного бизнеса, компания активно снижает выбросы и уже добилась первых успехов. Второе направление - организационная трансформация. Изменение корпоративной культуры и адаптация внутренних процессов направлены на поддержку энергетического перехода. В рамках третьего направления - развитие низкоуглеродного бизнеса, SOCAR начала реализацию четырёх проектов, подкрепленных юридически обязательными соглашениями".

По его словам, Госнефтекомпания выбрала девять рычагов сокращения выбросов и разработала кривую предельных затрат на сокращение (MACC): "Пока мы не раскрываем её, так как это конфиденциальная информация. Но уже делаем ставку на такие направления, как сокращение выбросов метана и повышение энергоэффективности в переработке и добыче".

SOCAR надеется на технологический прогресс, который поможет эффективнее справляться с задачами декарбонизации.

"Мы уже наблюдали значительный прогресс в области ветровой и солнечной энергетики. Теперь мы рассчитываем на новые технологические достижения, которые сделают сокращение выбросов менее пугающим процессом. Именно поэтому мы концентрируемся на доступных и эффективных решениях, таких как сокращение утечек метана. Это относительно простая и недорогая задача, которая к тому же имеет экономический потенциал - частично окупая себя.

Следующее направление - повышение энергоэффективности. Мы уже начали внедрять такие меры в перерабатывающем секторе и планируем расширить их на добывающие операции в следующем году. Это также простая задача, требующая лишь последовательного подхода. Что касается снижения объемов сжигания газа, в этом направлении у нас тоже есть хорошие новости, которыми мы скоро поделимся.

Параллельно мы активно развиваем использование возобновляемых источников энергии и работаем с нашими партнерами над их интеграцией", - сказал вице-президент SOCAR.

Как отметил А.Исаев, в рамках программы трансформации в четвертом квартале прошлого года в структуре создан новый сегмент "Энергетический переход, окружающая среда и декарбонизация": "Мы пересмотрели внутренние процессы компании, чтобы адаптироваться к этим вызовам. Конечно, такие изменения вызывают определенные опасения, в том числе и у меня. Но это естественно. Навыки, накопленные в нефтегазовой отрасли, можно успешно применить в области возобновляемой энергетики и реализации задач по декарбонизации. Мы уже начали этот процесс, и он вдохновляет нас быть смелее и увереннее двигаться вперед. Это дает нам силы и дополнительную мотивацию".

Вице-президент SOCAR подчеркнул, что нефтегазовый сектор десятилетиями привлекал лучших специалистов - технологов, инженеров, юристов и финансистов: "Это создает прочную основу для успешной адаптации их навыков под задачи энергетического перехода. Конвертировать и модифицировать эти навыки для поддержки декарбонизации не так сложно. Мы уже ввели ключевые показатели эффективности (KPI), чтобы стимулировать сотрудников. Да, это не вызывает восторга, но у меня тоже есть свой KPI. Уже через пару месяцев меня будут оценивать".

А.Исаев также выделил важность сотрудничества в рамках энергетического перехода: "Мы очень благодарны инициаторам Хартии по декарбонизации нефти и газа (OGDC) за возможность присоединиться к ней во время COP28. Это крупнейшая платформа для совместной работы в сфере декарбонизации, энергетического перехода и сокращения выбросов метана. Хартия объединяет 44% нефтегазовой отрасли, и ее значение трудно переоценить. Мы делимся технологиями, опытом, анализируем ошибки, поддерживаем и критикуем друг друга, что только укрепляет нас. Эта платформа действует всего год, но уже внесла значительный вклад в продвижение общей цели".

А.Исаев рассказал о вступлении SOCAR в инициативу "Метановое партнерство 2.0", подчеркнув её значение:

"Мы стали её членами в августе этого года. Чтобы объяснить проще, все знают, что такое МСФО - международные стандарты финансовой отчетности. Это универсальный язык для бухгалтерского учета и финансов. Теперь то же самое применяется и к метану. В рамках партнерства мы обязаны представить первый отчет в мае 2025 года.

Мы запустили этот процесс совместно с BP. Основной акцент сделан на руководящие принципы по метану и продвижение глобальной программы сокращения выбросов. Старт был дан в четвертом квартале прошлого года, и программа уже продемонстрировала отличные результаты.

Более того, мы начали делиться своим опытом с другими странами и небольшими нефтегазовыми компаниями, чтобы помочь им не бояться внедрять новые технологии. Мы рассказываем им не только о наших успехах, но и о допущенных ошибках, чтобы они могли их избежать. Обучая их, мы сами продолжаем учиться".

Он также напомнил о сотрудничестве с компанией Bain & Company, которая помогла SOCAR получить первый в ее истории рейтинг по ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление): "Это хороший результат, но мы стремимся к большему".