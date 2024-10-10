Посол Гусев: COP29 для Украины имеет особое значение

Конференция COP29 в Баку является важной возможностью для принятия инновационных решений в сфере углеродных рынков и привлечения частного бизнеса в климатические действия.

Конференция COP29 в Баку является важной возможностью для принятия инновационных решений в сфере углеродных рынков и привлечения частного бизнеса в климатические действия.

Как передает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в своей статье “Климатическая дипломатия Украины: Приоритеты на COP29 в Баку”.

“В условиях глобальных климатических изменений вопросы экологической безопасности и устойчивого развития становятся все более важными. COP29 является важным этапом на пути к общим решениям. Для Украины этот саммит имеет особое значение, поскольку мы продолжаем активно отстаивать принципы экологической и энергетической безопасности, являющиеся важными составляющими Формулы мира президента Владимира Зеленского”, - отметил дипломат.

В числе приоритетов Украины на СОР29, посол назвал новые климатические финансовые механизмы (NCQG), международные рынки углерода и статью 6 Парижского соглашения и усиление энергетической безопасности и устойчивости.

Он также подчеркнул, что Украина стремится к полной реализации статьи 6 Парижского соглашения, которая регулирует международные рынки углерода.

“COP29 в Баку является важной возможностью для принятия инновационных решений в сфере углеродных рынков и привлечения частного бизнеса в климатические действия..(..)...Украина призывает к диалогу по вопросам энергетической безопасности, что позволит эффективно двигаться к климатической нейтральности”, - подчеркнул дипломат.

Гусев также сообщил, что на этой неделе Верховная Рада Украины приняла решение о достижении климатической нейтральности к 2050 году.

“Создание благоприятных условий для восстановления страны будет способствовать глобальной климатической нейтральности…(…).. Украина стремится привлечь внимание к экологическим последствиям войны, таким как экоцид, разрушение инфраструктуры, загрязнение вод и почв”, - отметил дипломат.

Гусев подчеркнул, что Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Азербайджаном, имеющее ключевое значение для восстановления инфраструктуры страны и обеспечения стабильности в регионе.

“Мы особенно благодарны Азербайджану за постоянную поддержку Украины в эти сложные времена, в частности, за гуманитарную помощь, участие в восстановлении города Ирпень и готовность содействовать процессам экологической и энергетической безопасности. Это партнерство является важным фактором для укрепления мира и безопасности в нашем регионе. COP29 в Баку станет важным этапом на пути к экологической и безопасной планете. Для Украины это возможность договориться о сбалансированных решениях для справедливого и устойчивого мира”, - заключил дипломат.