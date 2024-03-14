Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами

Азербайджан, как ожидается, представит практические инициативы по противодействию климатическим изменениям и сокращению выбросов CO2 в рамках проведения сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Азербайджан, как ожидается, представит практические инициативы по противодействию климатическим изменениям и сокращению выбросов CO2 в рамках проведения сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Страна находится в уникальной позиции добиться согласия между сторонами с разными точками зрения и разными нуждами.

Об этом Report заявила бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио.

"Важность XI Глобального Бакинского форума заключается в двух основных аспектах. Первый из них - географическое положение Азербайджана, находящегося на перекрестке дорог, разных культур и эпох. Второй - предстоящая климатическая конференция COP29, где от Азербайджана ожидаются практические инициативы по борьбе с климатическими изменениями и сокращения выбросов CO2", - сказала она.

Говоря о подготовке к COP29, Паласио отметила, что Азербайджан всегда проводил прагматичную, целеустремленную политику как производитель традиционных энергоносителей, "а также был в первых рядах альтернативных, более, я бы сказала, благоприятных для переходного периода инициатив".

Она также подчеркнула, что "Азербайджан может привнести здравый смысл, собрать вместе стороны с разными взглядами", потому что есть различные взгляды, различные нужды в вопросе борьбы с изменением климата.

"Это очень важно, что Азербайджан может свести воедино разные взгляды и добиться согласия между ЕС (и будем надеяться, что мы станем менее идеологизированными), Соединенные Штаты, Китай и развивающиеся общества, которые растут как с точки зрения населения, так и экономики, и которым нужна энергия. Мы должны понимать, что в Африке, к югу от Сахары речь идет не об энергетическом переходе, а о доступе к энергии. Там есть страны, которые электрифицированы на 10, 15 процентов", - сказала Паласио.

По ее словам, все это дает Азербайджану "очень хорошие возможности для того, чтобы донести все эти позиции и найти пути вперед". Может эти шаги и не будут идеальными, но будут практическими и в правильном направлении, подытожила она.