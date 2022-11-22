Против футболистов сборной Ирана могут возбудить дело из-за того, что они не пели гимн на ЧМ

Игроки сборной Ирана по футболу могут столкнуться с неприятными последствиями собственных действий перед матчем с Англией в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Как передает Report, футболисты отказались петь гимн в знак протеста против действий властей страны, которые жестоко подавляют уличные протесты.
Встреча завершилась разгромной победой сборной Англии со счетом 6:2. В составе англичан забитыми мячами отметились Джуд Беллингем, Букайо Сака (дважды), Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. За сборную Ирана дважды отличился Мехди Тареми.