Против футболистов сборной Ирана могут возбудить дело из-за того, что они не пели гимн на ЧМ

Против футболистов сборной Ирана могут возбудить дело из-за того, что они не пели гимн на ЧМ

Игроки сборной Ирана по футболу могут столкнуться с неприятными последствиями собственных действий перед матчем с Англией в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

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Игроки сборной Ирана по футболу могут столкнуться с неприятными последствиями собственных действий перед матчем с Англией в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре. Как передает Report, футболисты отказались петь гимн в знак протеста против действий властей страны, которые жестоко подавляют уличные протесты. Встреча завершилась разгромной победой сборной Англии со счетом 6:2. В составе англичан забитыми мячами отметились Джуд Беллингем, Букайо Сака (дважды), Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. За сборную Ирана дважды отличился Мехди Тареми. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram