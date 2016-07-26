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    Замминистра: Одним из основных вопросов является расширение сферы безналичных платежей

    Сахиб Алекперов: Уже с этого года введены ограничения на выезд из страны юридических лиц с налоговой задолженностью

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ "Сегодня одним из основных вопросов является расширение сферы безналичных платежей. Еще несколько лет назад мы предлагали сделать все платежи безналичными и рассчитывать по этим платежам 9% НДС вместо 18%. Однако это так и осталось предложением".

    Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами заявил заместитель министра налогов Сахиб Алекперов.

    По его словам, сегодня система НДС полностью автоматизирована: "В настоящее время 98% деклараций НДС полностью автоматизированы". 

    Замминистра также затронул вопрос в связи с налоговой задолженностью: "В настоящее время налоговая задолженность налогоплательщиков в бюджет составляет более 1,6 млрд. манатов. Уже с этого года введены ограничения на выезд из страны юридических лиц с налоговой задолженностью".

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