Viva Desserts уличили в завышении цен на товары

Viva Desserts уличили в завышении цен на товары

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО Viva Desserts.

Как сообщили Report в Госагентстве, мера принята в соответствии с Законом "О защите прав потребителей".

По информации ведомства, компания реализовывала продовольственные товары по цене, превышающей указанную на упаковке. Тем самым Viva Dessert совершило правонарушение, предусмотренное статьей 447.0.1. КоАП (Обман потребителей в незначительной мере в отношении размера, веса, счета, а также потребительских свойств или качества товара).