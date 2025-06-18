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Viva Desserts уличили в завышении цен на товары

Viva Desserts уличили в завышении цен на товары Viva Desserts уличили в завышении цен на товары
Бизнес
18 июня 2025 г. 15:47
Viva Desserts уличили в завышении цен на товары

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО Viva Desserts.

Как сообщили Report в Госагентстве, мера принята в соответствии с Законом "О защите прав потребителей".

По информации ведомства, компания реализовывала продовольственные товары по цене, превышающей указанную на упаковке. Тем самым Viva Dessert совершило правонарушение, предусмотренное статьей 447.0.1. КоАП (Обман потребителей в незначительной мере в отношении размера, веса, счета, а также потребительских свойств или качества товара).

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Версия на азербайджанском языке "Viva Desserts" mağazalarında malların göstərilən qiymətdən baha satıldığı məlum olub

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