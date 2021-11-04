В торговых объектах проведен мониторинг по соблюдению карантинных мер

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики провела мониторинг соблюдения требований санитарно-гигиенического и карантинного режимов в 13 400 торговых объектах.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики провела мониторинг соблюдения требований санитарно-гигиенического и карантинного режимов в 13 400 торговых объектах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

В ходе мониторингов проверяется состояние соблюдения продавцами и потребителями требований относительно использования защитных масок, социальной дистанции, а также соблюдение субъектами предпринимательства и их должностными лицами требований по обеспечению работников медицинскими масками. До сих пор нарушения были выявлены в 1 758 случаях, 455 человек вошли на объекты без защитных масок, а в 1 303 случаях сотрудники торговых объектов не использовали маски. Несоблюдение существующих требований было расценено как административное правонарушение, и согласно Кодексу об административных правонарушениях к нарушившим правила субъектам предпринимательства были применены штрафы.

"Согласно статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение требований, связанных с использованием средств индивидуальной защиты в период карантина, в отношении должностных лиц предусмотрен штраф в размере 300 манатов, а юридических лиц - 600 манатов. За повторное нарушение в течение года в отношении должностных лиц предусмотрен штраф в размере 600 манатов, юридических лиц - 1 200 манатов", - сообщили в ведомстве.