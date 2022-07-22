В этом году в Азербайджане зарегистрировано около 8 тыс. коммерческих структур

В первом полугодии текущего года в Азербайджане прошли государственную регистрацию 7 658 коммерческих организаций, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом полугодии текущего года в Азербайджане прошли государственную регистрацию 7 658 коммерческих организаций, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Минэкономики.

Согласно данным, 72,7% новых коммерческих структур зарегистрированы в электронном виде, 27,3% - на бумажных носителях, и регистрация 1 308 из них (17,1% от общего числа) для целей НДС была обеспечена в рамках процедуры первичной регистрации.

77,5% коммерческих организаций, зарегистрированных за 6 месяцев 2022 года, имеют местные инвестиции, а 22,5% - иностранные инвестиции. За первые шесть месяцев текущего года объем государственной регистрации коммерческих организаций увеличился по сравнению с соответствующими месяцами предыдущего года.