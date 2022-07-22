О нас

В этом году в Азербайджане зарегистрировано около 8 тыс. коммерческих структур

В этом году в Азербайджане зарегистрировано около 8 тыс. коммерческих структур В первом полугодии текущего года в Азербайджане прошли государственную регистрацию 7 658 коммерческих организаций, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Бизнес
22 июля 2022 г. 16:42
В этом году в Азербайджане зарегистрировано около 8 тыс. коммерческих структур

В первом полугодии текущего года в Азербайджане прошли государственную регистрацию 7 658 коммерческих организаций, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Минэкономики.

Согласно данным, 72,7% новых коммерческих структур зарегистрированы в электронном виде, 27,3% - на бумажных носителях, и регистрация 1 308 из них (17,1% от общего числа) для целей НДС была обеспечена в рамках процедуры первичной регистрации.

77,5% коммерческих организаций, зарегистрированных за 6 месяцев 2022 года, имеют местные инвестиции, а 22,5% - иностранные инвестиции. За первые шесть месяцев текущего года объем государственной регистрации коммерческих организаций увеличился по сравнению с соответствующими месяцами предыдущего года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 8 minə yaxın kommersiya qurumu qeydiyyatdan keçib

Другие новости из категории

В Азербайджане число компаний с активизировавшейся деятельностью выросло на 20 %
В Азербайджане число компаний с активизировавшейся деятельностью выросло на 20 %
22 июля 2022 г. 16:42
Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 7%
Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 7%
22 июля 2022 г. 16:23
В Азербайджане доля населения, занятого в негосударственном секторе, достигнет 80%
В Азербайджане доля населения, занятого в негосударственном секторе, достигнет 80%
22 июля 2022 г. 14:23
В ближайшие пять лет ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырастет на 85%
В ближайшие пять лет ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырастет на 85%
22 июля 2022 г. 13:16
Азербайджан адекватно отвечает на стратегические вызовы
Азербайджан адекватно отвечает на стратегические вызовы
22 июля 2022 г. 13:10
В Азербайджане создадут новые механизмы для финансирования МСП
В Азербайджане создадут новые механизмы для финансирования МСП
22 июля 2022 г. 12:56
Табачная компания Philip Morris намерена уйти с российского рынка до конца года
Табачная компания Philip Morris намерена уйти с российского рынка до конца года
22 июля 2022 г. 12:25
Чистая прибыль Holcim Azerbaijan увеличилась на 45%
Чистая прибыль Holcim Azerbaijan увеличилась на 45%
22 июля 2022 г. 09:50
Германским и корейским бизнесменам рассказали о работах в Карабахе
ФотоГерманским и корейским бизнесменам рассказали о работах в Карабахе
21 июля 2022 г. 23:53
Делегация инвестиционного центра Ирака провела встречу в AZPROMO
Делегация инвестиционного центра Ирака провела встречу в AZPROMO
21 июля 2022 г. 18:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi