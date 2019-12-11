Микаил Джаббаров призвал бизнес-партнеров Азербайджано-Российского делового совета активно инвестировать в экономику Азербайджана

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Деятельность Азербайджано-Российского делового совета имеет больше значение для экономических и политических связей между нашими странами.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе проходящего в среду в Баку заседания Азербайджано-Российского делового совета.

"Мы работаем над полученными результатами. И данные результаты показывают, что товарооборот, а также политико-экономические связи между Азербайджаном и Россией стремительно растут. Мы готовы всецело поддерживать деятельность Совета, а также его бизнес-партнеров", - сказал министр.

М. Джаббаров также отметил, что министерство экономики хочет знать с какими проблемами сталкивается на сегодня Совет: "Это могут быть как естественные, так и искусственные проблемы. Мы готовы работать вместе и решать их. Я призываю вас и ваших бизнес-партнеров активно и без опаски инвестировать в экономику Азербайджана, потому что правительство Азербайджана не только на словах, но и на деле поддержит вас".

Министр особо подчеркнул важность диверсификации деятельности Делового совета.

"Это в первую очередь касается географии рынков Делового совета. Если вы успешно функционируете на российском рынке, то я уверен, что также можете и на других рынках. Кроме того, важна диверсификация и товаров. Сегодня Азербайджан больше экспортирует услуги, чем товары", - подытожил министр экономики.