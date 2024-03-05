В Баку впервые пройдет выставка и конференция по водному хозяйству

В рамках Бакинской водной недели (Baku Water Week) в Азербайджане впервые будет организована международная выставка и конференция по водному хозяйству.

В рамках Бакинской водной недели (Baku Water Week) в Азербайджане впервые будет организована международная выставка и конференция по водному хозяйству.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной выставке, заявил руководитель проекта Бакинской водной недели Ниджат Шихалиев.

По его словам, в выставке, намеченной на 12-14 марта, примут участие около 90 компаний из 16 стран, в частности из США, Великобритании, Германии, Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Швейцарии, Австралии, Беларуси, Грузии, Израиля, Казахстана, Турции, России и Азербайджана.