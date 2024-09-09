О нас

В Баку в ноябре пройдет "День финансов, инвестиций и торговли" в рамках COP29

В Баку в ноябре пройдет "День финансов, инвестиций и торговли" в рамках COP29 11:27
Бизнес
9 сентября 2024 г. 12:26
В Баку в ноябре пройдет День финансов, инвестиций и торговли в рамках COP29

14 ноября в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку пройдет "День финансов, инвестиций и торговли".

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на конференции "Роль малого и среднего бизнеса в зеленой экономике" в Баку.

По его словам, Бакинская инициатива по диалогу в области климатического финансирования, инвестиций и торговли, являющаяся одной из 14 инициатив в повестке дня COP29, способствует интеграции финансов, инвестиций и торговли для борьбы с изменением климата и достижению целей устойчивого развития.

Абдуллаев отметил, что 14 ноября также планируется проведение мероприятия "Платформа бизнеса, инвестиций и филантропии", его организатором выступит AZPROMO.

Он добавил, что в рамках "Дня финансов, инвестиций и торговли" пройдут две дискуссионные сессии, организованные совместно AZPROMO и Всемирным экономическим форумом: координация иностранных инвесторов, поддерживающих климатические цели с соответствующими местными компаниями и координация климатических обязательств с возможными проектами для инвестиций. "Также будут организованы павильоны 'Trade and investment house", - подчеркнул он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ‘Finance, Investment and Trade Day’ to be organized within COP29
Версия на азербайджанском языке COP29 çərçivəsində "Maliyyə, investisiya və ticarət günü” təşkil ediləcək

Самое важное

Париж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
ФотоПариж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
7 сентября 2024 г. 13:25
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
5 сентября 2024 г. 22:49
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
5 сентября 2024 г. 22:06
В Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
ФотоВ Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
5 сентября 2024 г. 21:28
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
5 сентября 2024 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
4 сентября 2024 г. 21:22
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
2 сентября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi