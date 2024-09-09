В Баку в ноябре пройдет "День финансов, инвестиций и торговли" в рамках COP29

11:27

14 ноября в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку пройдет "День финансов, инвестиций и торговли".

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на конференции "Роль малого и среднего бизнеса в зеленой экономике" в Баку.

По его словам, Бакинская инициатива по диалогу в области климатического финансирования, инвестиций и торговли, являющаяся одной из 14 инициатив в повестке дня COP29, способствует интеграции финансов, инвестиций и торговли для борьбы с изменением климата и достижению целей устойчивого развития.

Абдуллаев отметил, что 14 ноября также планируется проведение мероприятия "Платформа бизнеса, инвестиций и филантропии", его организатором выступит AZPROMO.

Он добавил, что в рамках "Дня финансов, инвестиций и торговли" пройдут две дискуссионные сессии, организованные совместно AZPROMO и Всемирным экономическим форумом: координация иностранных инвесторов, поддерживающих климатические цели с соответствующими местными компаниями и координация климатических обязательств с возможными проектами для инвестиций. "Также будут организованы павильоны 'Trade and investment house", - подчеркнул он.