В Азербайджане вводятся новые индивидуальные налоги

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Для физических лиц, функционирующих в качестве ведущих, музыкантов, танцоров, поваров, клоунов и т.д. на свадьбах, торжествах и других мероприятиях, установлен ежемесячный упрощенный стабильный налог в размере 30 манатов.

Как сообщает Report, эта статья предусмотрена в законопроекте новых поправок к Налоговому кодексу.

Согласно дополнениям, для лиц, оказывающих фото, аудио-видео услуги (за исключением фотостудий), предусмотрен ежемесячный упрощенный стабильный налог в размере 30 манатов, для мастеров по ремонту часов, телевизоров холодильников и другой бытовой техники - 5 манатов, домработницы в частных домах и квартирах, сиделки за больными, стариками, няни, частные водители, садовники, повара, сторожи и т.д. будут облагаться налогом в размере 10 манатов, для деятельности мастерских по живописи предусмотрен налог в размере 20 манатов.