В Азербайджане создана компания с уставным капиталом более 30 млн манатов

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ ООО Azertutun, владеющий заводом по переработке табака в Загатале, начал деятельность с уставным капиталом 30 111 978 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

По информации, компания зарегистрирована 17 июля этого года по юридическому адресу г. Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 35 (квл 1033). Ее законным представителем является Фазиль Рустамов.

Деятельность компании контролируется Наблюдательный советом, в состав которого входят Наджмеддин Софиев, Хидаят Султанов и Махаммадали Эфендиев.