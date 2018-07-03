Управление маркетинга и экономических операций SOCAR является лидером среди государственных экспортеров ненефтяного сектора

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возглавляет список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.

Как сообщает Report, об этом сказал Рамин Гусейн, глава департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По его словам, в список входят также ОАО "Азерэнержи", ООО Det Аl Alüminium, ЗАО AzеrGold, ООО CTS Agro, ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ООО SOCAR Methanol, ОАО "Закупки и снабжение продовольственными товарами".