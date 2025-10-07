У Азербайджана действуют соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с 43 странами

В рамках двустороннего сотрудничества Азербайджана на международной арене действуют соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с 43 странами.

Как сообщает "Report", об этом заявил заместитель министра экономики Эльнур Алиев на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB) в Баку.

"Благоприятная бизнес-среда, созданная для инвесторов постоянными реформами, льготы, привилегии и стимулы обеспечивают увеличение инвестиций в экономику страны, создание новых производственных сфер и рабочих мест. Азербайджан подписал 10 двусторонних соглашений о свободной торговле с соседними и региональными странами, что увеличивает торговые потоки с Ближнего Востока в регион СНГ и расширяет экономическое сотрудничество", - отметил он.

По словам заместителя министра, выгодное географическое положение Азербайджана превращает страну в стратегический центр региональной экономической политики: "Объем транзитных грузоперевозок по Среднему коридору растет из года в год. В предстоящие годы, особенно с началом работы Зангезурского коридора, ожидается дальнейший рост этого показателя".

Он добавил, что созданная в стране современная инфраструктура, включая Бакинский международный морской торговый порт, свободную экономическую зону Алят и современную железнодорожную инфраструктуру, предлагает инвесторам прямой доступ к глобальным рынкам и высокую транзитную эффективность.

"Промышленные зоны, современная транспортная и цифровая инфраструктура, человеческий капитал предоставляют готовые платформы для производства конкурентоспособной продукции и услуг", - сказал он.