​Тельман Исмаилов помешал продаже отеля Mardan Palace

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Российский миллионер-бизнесмен азербайджанского происхождения Тельман Исмаилов взял на себя обязательство погасить задолженность перед Турцией в размере 100 млн. долларов США, тем самым помешав продаже отеля Mardan Palace.

Как сообщает Report, отель Mardan Palace, торжественное открытие которого состоялось 23 мая 2009 года, был выставлен на аукционе, так как его владелец Тельман Исмаилов не мог оплатить кредиторскую задолженность перед турецким Halk Bank. Однако за несколько минут до начала аукциона он предоставил Halk Bank гарантийное письмо на сумму в 100 млн. долларов, помешав продаже объекта. По данным банка, бизнесмен взял обязательство выплачивать банку по 25 млн. долларов ежегодно в течение четырех лет.

Отметим, что банк оценил отель в 650 млн. турецких лир, а расположенные неподалеку виллы - в 69,7 млн. турецких лир. По информации Т.Исмаилова, строительство отеля обошлось ему в 1,5 млрд. долларов.