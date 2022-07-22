Азербайджан адекватно отвечает на стратегические вызовы

Охватившая весь мир пандемия коронавируса нового типа (COVID-19) фактически изменила ход экономических и политических процессов. Именно последствия пандемии привели к серьезному экономическому спаду во многих странах.

Охватившая весь мир пандемия коронавируса нового типа (COVID-19) фактически изменила ход экономических и политических процессов. Именно последствия пандемии привели к серьезному экономическому спаду во многих странах.

Все это оказало влияние и на Азербайджан, являющийся частью мировой экономики. Однако предпринятые правительством Азербайджана шаги эффективно предотвратили негативные последствия.

Согласно международным отчетам, в 2020 году развитие экономики Еврозоны снизилось на 6,9%, в то время как в 2019 году рост составил 1,5%. В 2021 году прогресс составил 5,1%. Согласно прогнозу на 2022-2023 годы этот рост сократится до 2,7% и 1,2% соответственно.

По официальным данным, локдауны из-за пандемии привели к снижению ВВП стран Европейского Союза в среднем на 30-50%. Это также ослабило качество управления на 35-45%, а туризм - на 15-25%. По оценкам, сделанным в середине 2020 года, странам ЕС необходимо 750 миллиардов евро для преодоления последствий пандемии, к которым в Европе относятся не так серьезно.

Одним из главных факторов, негативно влияющих на экономику европейских стран, является война, которую Россия ведет на Украине с 24 февраля. Если учесть, что обе страны являются крупнейшими в мире поставщиками пшеницы, то понятно, что эта война негативно сказывается не только на России и Украине, но и на всей мировой экономике.

Азербайджану удалось принять правильное решение и в этом вопросе. В стране начали предприниматься шаги по ликвидации дефицита зерна, в частности пшеницы. Увеличение запасов пшеницы в стране, а также упрощение процесса импорта, установление определенных налогов и льгот для импортеров также способствуют ускорению этого процесса.

Следует также учитывать, что Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года, также пришлась на период пандемии. Несмотря на экономическое, политическое, а также ряд внешних воздействий, Азербайджан вышел победителем в этой борьбе.

Как заявил Report заместитель исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Рамиль Гусейнли, несмотря на глобальный экономический кризис, в Азербайджане наметился прогресс.

Несмотря на глобальные экономические проблемы, итоги первых шести месяцев 2022 года показывают, что ВВП Азербайджана вырос на 6,2%. В частности, рост ненефтяного ВВП составил 9,6%. По словам Р.Гусейнли, это свидетельствует о том, что Азербайджан по сравнению с другими странами готов к следующему кризису, с которым может столкнуться мировая экономика:

"Это правда, что крах рынка мирового капитала в той или иной степени повлияет на экономику всех стран. Однако, анализируя влияние на нашу страну кризисов, произошедших в глобальном масштабе за последние 15 лет, становится ясно, что в Азербайджане выработался иммунитет к этому. Экономика нашей страны смогла восстановиться в 2021 году, преодолев последствия пандемии COVID-19 и низких цен на нефть. Поэтому мы можем сказать, что наша страна адекватно ответит на стратегические вызовы, стоящие перед национальным экономическим развитием".

Все перечисленное дает основание говорить о том, что у Азербайджана есть потенциал превратить ожидаемый в глобальном масштабе очередной кризис в возможность.