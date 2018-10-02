Renessans Palace предлагает премиум-квартиры с беспроцентной рассрочкой на 36 месяцев

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Renessans Palace – один из самых ярких строительных проектов в Баку, предлагает ограниченную по времени кампанию, позволяющую приобрести квартиру премиум-класса в рассрочку. Эту возможность можно осуществить в рамках "Осенней акции", начатой жилым комплексом премиум-класса. Другие условия кампании изложены ниже:

Те, кто хотят, воспользовавшись "Осенней акцией" стать владельцем квартиры премиального класса, получат скидки до 15%. А это означает экономию до 36 000 AZN.

В рамках кампании квадратный метр квартир в Renessans Palace будет продаваться по цене от 1900 AZN. А это - ниже текущей рыночной цены в жилом комплексе премиального класса.

По информации, полученной из компании, "Осенняя акция" станет последней скидочной кампанией в Renessans Palace. До конца текущего года планируется сдача комплекса жильцам, а это приведет к серьезному росту цен.

Дополнительную информацию о предложениях и условиях кампании можно получить по номерам: 012 538 29 77 и 050 715 88 88.