Посол: Следует пересмотреть некоторые вопросы для увеличения грузоперевозок в рамках Среднего коридора

Следует пересмотреть некоторые вопросы для увеличения грузоперевозок и торговли в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Следует пересмотреть некоторые вопросы для увеличения грузоперевозок и торговли в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на форуме "Возможности на горизонте: зеленый свет для женщин-предпринимателей" в Баку.

"В прошлом году возникли проблемы на Суэцком канале, все увидели их влияние на мировую экономику. А сейчас из-за российско-украинской войны возросла роль Среднего коридора. Возможности перешли от Европы к Турции, Грузии и Азербайджану. Есть постоянно обсуждаемые темы. Если не будут пересмотрены таможенные тарифы и сроки ожидания, препятствия для торговли не будут устранены", - отметил он.

"Азербайджан своей Победой в Отечественной войне открыл новое окно возможностей в регионе и мире. С момента подписания трехстороннего заявления прошло два года. Однако подвижек в вопросе заключения мирного договора, делимитации и демаркации границ по-прежнему нет. Без этого невозможно полноценное развитие Среднего коридора", - добавил посол.

Посол Турции отметил, что целью президентов Азербайджана и Турции является доведение товарооборота между странами до 15 млрд долларов США: "Сегодня этот показатель составляет 5 млрд долларов США. За последние 4 года мы добились увеличения товарооборота с 3,6 до 5 млрд долларов".