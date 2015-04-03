​Товарооборот Дубая с Азербайджаном в ненефтяной сфере составил 486 млн. долларов в 2014 году

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Торгово-промышленная палата Дубая опубликовала исследование, отражающее уровень двусторонних экономических отношений и инвестиционных возможностей между Дубаем и Азербайджаном, сообщает Report со ссылкой на GulfNews.

Исследование палаты показало рост азербайджанских компаний, оперирующих в Дубае и зарегистрированных в данной палате на 49% - с 176 в 2012 году до 262 компаний в 2014 году.

В исследовании также указывалось, что уровень ненефтяной торговли Дубая с Азербайджаном в период 2011-2014 годов вырос на 13%, увеличившись с 1,6 млрд. дирхамов ОАЭ (432 млн. долларов США) в 2011 году до 1,8 млрд. дирхамов (486 млн. долларов США) в 2014 году, что позволило Азербайджану занять 75-е место в списке торговых партнеров в 2014 году.

"В рамках стратегии по глобальному расширению палаты Дубая, наш выбор по открытию первого зарубежного представительства упал на Азербайджан, который является растущей страной с экономическим потенциалом на перекрестке Европы, Азии - Кавказского региона и является многообещающим в различных сферах вложения капитала в стране, а также в качестве шлюза для инвестиций в странах СНГ, Центральной Азии и Европы", - заявил президент и генеральный менеджер палаты Хамад Бу Амим.

По его словам, с начала открытия азербайджанский офис палаты поддерживал дубайский бизнес в вопросе выхода на рынок Азербайджана и кавказского региона в целом, а также привлекал инвесторов в потенциальные сферы в Дубае наряду с активизацией контактов и усилением сотрудничества в области ритейлинга и сектора исламского банкинга.

Исследование также показало, что машинное оборудование, электрическое и электронное оборудование были самыми заметными статьями экспорта и ре-экспорта из Дубая в Азербайджан в 2013 году, за которыми следуют автомобили, самолеты, суда и связанные с ними транспортные средства, полуфабрикаты, напитки, пластик, резина и другая продукция, а наиболее популярной продукцией, экспортируемой из Азербайджана, была металлопродукция.