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Названы крупнейшие экспортеры первого полугодия

Названы крупнейшие экспортеры первого полугодия Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРК) обнародовал рейтинг компаний-экспортеров ненефтяной продукции за январь-июнь 2021 года.
Бизнес
30 июля 2021 г. 12:01
Названы крупнейшие экспортеры первого полугодия

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРК) обнародовал рейтинг компаний-экспортеров ненефтяной продукции за январь-июнь 2021 года.

Как сообщает Report, в список включены как государственные, так и негосударственные компании.

Лидером среди негосударственных экспортеров является ООО "MKT İstehsalat Kommersiya". В первую тройку вошли местное представительство Azerbaijan International Mining Company и ООО Local Garden.

Следующие места заняли ООО "P-Aqro", ООО "Baku Steel Company", ООО "Sun Food", ООО "Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi", Ram Beynəlxalq Nəqliyyat və Ticarət LTD, ООО "Fruitland" и ЗАО "Agro-Land-Az".

В список госпредприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, вошли Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), ООО "Socar Polymer", ЗАО "AzerGold", ООО "Азералюминиум", ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг", ОАО "Азерэнержи", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ООО "Азерипек", ООО "Caspian Geo", Госслужба энергетики Нахчыванской АР.

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